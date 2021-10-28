Минздрав отредактировал Дорожную карту COVID-вакцинации

В Дорожную карту по COVID-вакцинации в Украине внесли изменения. Внесены правки в раздел относительно цели проведения иммунизации.﻿ Об этом, со ссылкой на соответствующий приказ министра здравоохранения Виктора Ляшко, пишет Ирина Гамерская, РБК-Украина.

Так, согласно приказу, из документа изъят десятый абзац раздела, в котором указано, что "вакцинация от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине будет добровольной для всех групп населения и профессий".

Также откорректировали восьмой абзац раздела. Из него удаляется такая часть:

Также, сейчас точно не известно уменьшает ли вакцинация от коронавирусной болезни COVID-19 риски передачи инфекции между теми, кто получил вакцину и теми, кто ее не получил.

Так, эта часть будет выглядеть так:

Вместе с тем, эффективность кандидатов в вакцины от коронавирусной болезни COVID-19, которые сейчас проходят клинические испытания и находятся на финальных стадиях испытаний, измеряется в способности предотвратить госпитализации в связи с развитием коронавирусной болезни COVID-19, тяжелой формы коронавирусной болезни COVID-19 или смертности вследствие осложнений, вызванных коронавирусной болезнью COVID-19.