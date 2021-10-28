У Tesla заказали крупнейшую партию автомобилей

Старейшая в мире компания по прокату автомобилей Hertz Global Holdings заказала у Tesla 100 000 электрокаров - как первый шаг по электрификации своего парка, сообщает Autoconsulting.

Для Tesla это будет покупка на $4,2 миллиарда. При этом Hertz выкупит 1/10 того, что Tesla может произвести в год. Таким образом, Hertz сможет «встряхнуть» весь рынок автопроката и «отогнать» конкурентов. Также Hertz нарушает одну из основных традиций этого бизнеса, покрывая полную цену за хорошо оборудованные автомобили, а не за типовые дешевые модели.

По словам источников Bloomberg, Hertz получит все электрокары в течение следующих 14 месяцев, однако седаны Tesla Model 3 будут доступны для аренды в США и в некоторых частях Европы с начала ноября.

Hertz уже планирует развивать свою инфраструктуру зарядных станций и в итоге обновить весь свой полумиллионный автопарк по всему миру.

Напомним, что в мае 2020 г. Hertz объявила о банкротстве. Но после прихода новых владельцев Knighthead Capital Management и Certares Management компания начала менять стратегию. К концу 2021 Hertz может вернуться на биржу.