Зеленский поздравил украинцев с 77-летием освобождения от нацистских захватчиков

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память защитников Украины в честь 77-летия освобождения страны от немецких оккупантов.﻿ Об этом Зеленский написал в своем Телеграм-канале﻿

Также в 77-ю годовщину изгнания из Украины нацистских захватчиков Зеленский принял участие в чествовании памяти воинов, отдавших свою жизнь за освобождение родной земли во время Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба﻿ Офиса Президента.

Глава государства возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в парке Вечной Славы в Киеве. Воины почетного караула установили венок у Вечного огня.

"Годы нацистской оккупации Украины – ужасный, черный период нашей истории. Ее последствиями стали более 700 разрушенных городов и городков, около 30 тысяч украинских сел. Сотни деревень были сожжены вместе с жителями. Тысячи разрушенных больниц и школ. Холокост. Бабий Яр в Киеве, Яновский концлагерь во Львове, Дробицкий Яр в Харькове, Богдановка Николаевской области… Миллионы жертв. Миллионы остарбайтеров. Миллионы искалеченных судеб. И это – миллионы причин, почему мы, украинцы, всегда будем помнить воинов, погибших в той ужасной войне, и почему преклоняем головы перед соотечественниками, которые своим героизмом внесли неоценимый вклад в мир, стали примером для нового поколения украинских защитников и защитниц , защищающих Украину на востоке" , – отметил Президент.

В церемонии памяти также приняли участие: руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, Премьер-министр Денис Шмигаль, Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.