Зеленский поздравил украинцев с 77-летием освобождения от нацистских захватчиков
Президент Украины Владимир Зеленский почтил память защитников Украины в честь 77-летия освобождения страны от немецких оккупантов. Об этом Зеленский написал в своем Телеграм-канале
Также в 77-ю годовщину изгнания из Украины нацистских захватчиков Зеленский принял участие в чествовании памяти воинов, отдавших свою жизнь за освобождение родной земли во время Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Глава государства возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в парке Вечной Славы в Киеве. Воины почетного караула установили венок у Вечного огня.
"Годы нацистской оккупации Украины – ужасный, черный период нашей истории. Ее последствиями стали более 700 разрушенных городов и городков, около 30 тысяч украинских сел. Сотни деревень были сожжены вместе с жителями. Тысячи разрушенных больниц и школ. Холокост. Бабий Яр в Киеве, Яновский концлагерь во Львове, Дробицкий Яр в Харькове, Богдановка Николаевской области… Миллионы жертв. Миллионы остарбайтеров. Миллионы искалеченных судеб. И это – миллионы причин, почему мы, украинцы, всегда будем помнить воинов, погибших в той ужасной войне, и почему преклоняем головы перед соотечественниками, которые своим героизмом внесли неоценимый вклад в мир, стали примером для нового поколения украинских защитников и защитниц , защищающих Украину на востоке", – отметил Президент.
В церемонии памяти также приняли участие: руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, Премьер-министр Денис Шмигаль, Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.
"77 лет назад нацистские оккупанты были изгнаны из украинской земли. Вечная память всем, кто отдал за нее жизнь! Вечная слава всем защитникам!" – написал Зеленский в ТГ.