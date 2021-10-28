Ирина Федишин показала яркие фото из Турции

Украинская певица Ирина Федишин вместе с мужем и сыновьями отдыхает в Турции. Артистка делится яркими фотографиями, на которых показывает моменты из отпуска, в социальных сетях, сообщает 24 Канал.

Пока в Украину идет холод, Ирина Федишин с самыми родными отправилась к морю. Исполнительница позировала в чрезвычайно красивой локации, надев короткие джинсовые шорты и корсет малинового цвета. Такой наряд был очень соблазнительным и подчеркнул изящную фигуру знаменитости. Из обуви Ирина предпочла белые кроссовки.

Фото из инстаграма