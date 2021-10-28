Facebook заподозрили в нарушении американского законодательства

Компанию Facebook заподозрили в возможном нарушении законодательства Соединенных Штатов Америки.﻿ Об этом, ссылаясь на американские СМИ, сообщает УНИАН.

На данный момент Федеральная торговая комиссия США изучает внутренние документы компании Facebook (Facebook Papers), переданные бывшей сотрудницей компании Фрэнсис Хоген.

Идет проверка того, указывают ли Facebook Papers, что компания могла нарушить соглашение агентством по вопросам конфиденциальности от 2019 года. В рамках этого соглашения Facebook заплатил рекордный штраф в размере $5 млрд.

Информацию о проверках подтвердил сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь, который отметил, что комиссия проверяет, не скрыл ли Facebook от регулятора информацию из внутренних проверок.

По словам бывшего главы Комиссии Уильяма Ковачича, власти изучают, была ли Facebook обязана предупреждать пользователей о возможных рисках, выявленных во время внутренних проверок.