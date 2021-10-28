ВОЗ: Европа – единственный регион, где растет заболеваемость COVID-19

Всемирная организация здравоохранения заявила, что за последнюю неделю во всем мире количество случаев заражения и смертей от COVID-19 незначительно увеличилось: выявлено более 2,9 миллионов новых случаев и более 49 тысяч новых случаев смерти, сообщает Зеркало недели.

При этом, европейский регион четвертую неделю подряд сообщает об увеличении количества новых случаев COVID-19 (рост на 18% по сравнению с предыдущей неделей).

В регионах Европы и Юго-Восточной Азии зарегистрировано увеличение новых еженедельных смертей от COVID-19 на 14% и 13% соответственно, по сравнению с предыдущей неделей.

Наибольшее снижение новых еженедельных случаев было зарегистрировано в регионе западной части Тихого океана (17%) и в Африканском регионе (21%).

В целом, с 18 по 24 октября в мире выявили увеличение количества инфицированных COVID-19 на 4%.