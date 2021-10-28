Киев могут перевести в "красную" зону уже завтра

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуации в Киеве в пятницу, 29 октября, может принять решение об усилении карантина в столице Украины в связи со стремительным ухудшением ситуации с коронавирусом﻿. Об этом, ссылаясь на Facebook-страницу заместителя главы КГГА Николая Поворозника, сообщает Деловая столица.

По его словам, в Киеве третий день подряд показатель загруженности кроватей с кислородом превышает 65%, а это значит, что город фактически на пороге "красной" зоны.

"Решение об установлении "красного" уровня эпидемиологической опасности принимает Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, но мы собираем местную комиссию ТЭБ и ЧС уже завтра" , — написал заместитель главы КГГА.

Поворозник добавил, что Киев наращивает темпы вакцинации, потому что это единственный способ уберечься от тяжелого течения болезни.