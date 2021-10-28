Минздрав может увеличить список областей в "красной" зоне

Министерство здравоохранения не исключает введение красного уровня эпидопасности в еще большем количестве регионов, сообщает Укринформ.

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"Уже 8 областей находятся на красном уровне эпидопасности. С 30 октября к ним присоединятся Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области. Таким образом усиленный карантин затронул уже большинство украинских областей. Не исключено, что этот перечень будет расти, ведь сегодня только три области соответствуют желтому уровню эпидопасности" , - сказал Кузин.

Он напомнил, что существует два способа остановить распространение коронавирусной болезни: вакцинация и усиление противоэпидемических мер.

По словам Кузина, за 26 октября количество вызовов экстренной медпомощи достигло 55 тысяч.

"Я призываю граждан вызывать медиков только при наличии конкретных симптомов — боль в грудной клетке, признаки дыхательной недостаточности, сатурация менее 92%. Высокая температура не является основанием для вызова бригады экстренной медпомощи. Вызывая врачей без достаточных на то симптомов во время пандемии, это значит забрать возможность спасти жизнь того, кто действительно нуждается в срочной медицинской помощи" , - сказал Кузин.

Главный госсанврач напомнил, что ограничения красного уровня предусматривают запрет на работу заведений общепита, кроме адресной доставки и заказа на вынос. А также - работу торгово-развлекательных центров и других развлекательных заведений, учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов, непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров, проведение массовых и востребованных мероприятий, кроме официальных, без зрителей, работу заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

В то же время, если 100% работников и посетителей этих учреждений будут полностью вакцинированы и будут иметь зеленый ковид-сертификат или отрицательный ПЦР-тест, действительный 72 часа, то указанные ограничения не будут применяться.

Работа банков, АЗС, продовольственных, ветеринарных магазинов на красном уровне не ограничивается, однако обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил.

Работа пунктов и центров вакцинации в регионах с красным уровнем эпидопасности не запрещается.