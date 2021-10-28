Осенний образ в пальто от Кати Осадчей

Украинская телеведущая Катя Осадчая порадовала поклонников новым фото. Она показала вариант элегантного осеннего аутфита, который подойдет для работы и праздничных выходов, сообщает 24 Канал.

Телеведущая является одной из тех женщин, которые показывают, как, где и когда можно выглядеть великолепно. Катя обожает позировать на камеру в атмосферных локациях. На этот раз ею стал осенний хвойный лес.

Осадчая предстала перед объективом возле роскошного автомобиля. Она была одета в пальто светло-коричневого цвета длиной ниже колен.