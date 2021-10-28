За два месяца налоговой амнистии задекларировано 111 млн гривен

Украинцы за два месяца с момента старта кампании по договорам добровольного декларирования активов физических лиц - 1 сентября - задекларировали 111 млн грн, сообщает УНИАН.

"111 млн гривен задекларировали украинцы в рамках проведения добровольного декларирования (налоговой амнистии). В бюджет страны поступило 6 млн грн", - отметил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Добровольное декларирование: что необходимо знать

С 1 сентября граждане Украины имеют право подать одноразовую добровольную декларацию с указанием принадлежащих им активов, с которых не были уплачены налоги и сборы.

Из задекларированных активов гражданин должен будет оплатить дополнительный сбор, в том числе 5% относительно валютных ценностей на счетах в банках в Украине, а также других активов, которые находятся (зарегистрированы) в Украине; 9% относительно валютных ценностей на счетах в иностранных финансовых учреждениях, а также других активов, находящихся за рубежом; 2,5% относительно номинальной стоимости государственных облигаций Украины, приобретенных декларантом до 31 августа 2022 года.

Наибольшую часть госбюджета (более 90%) составляет общий фонд, средства которого предназначены для обеспечения финансовыми ресурсами общих расходов (то есть, не направлены на конкретную цель).