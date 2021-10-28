В "Слуге народа" выступили за полную перезагрузку Кабмина
Народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда считает необходимой замену всего состава Кабинета министров во главе с премьером Денисом Шмыгалем, сообщает Украинская правда.
"Кабмин нуждается в кардинальной перезагрузке. Более того – этот вопрос перезрел. Идеальное время для смены состава было в мае этого года, в перерыве между всплесками пандемии. Время еще терпит, но на проведение ротаций в исполнительной власти его почти не осталось", – считает нардеп.
По его мнению, в первую очередь нужно менять премьер-министра Шмыгаля.
"Денис Шмигаль был хорошим премьером, но перестал отвечать текущим вызовам. Люди, хорошо знающие нынешнего премьера, говорят, что он трудоголик и живет работой. Это отличное качество для исполнителя.
Но в нашей нынешней ситуации в премьерском кресле должен находиться человек, способный быть качественным коммуникатором, иметь стратегическое видение развития Украины, понимать будущие угрозы для страны и уметь их заранее предотвращать", – заявил Дунда.
По его мнению, премьер и другие министры должны быть помощниками реализации политики президента, а не просто исполнителями его поручений.
"У этого Кабмина были все шансы спрогнозировать и рост цен на сырье на мировых рынках, и новую волну пандемии коронавируса, и использование РФ всех инструментов для продвижения "Северного потока-2". Предсказывать и подготовиться. А не тушить пожар, когда он уже разгорелся", – упрекнул правительство Дунда.
В то же время он отметил, что Кабмин "помог хоть как-то пережить коронавирус, локдауны и прочие неприятности".
"Сейчас самое время сделать "президентский гамбит", пожертвовав текущими персоналиями для качественного скачка вперед во всех сферах госуправления. А не делать это потом вынужденно под давлением внешних обстоятельств в режиме пожаротушения", – подытожил Дунда.