В "Слуге народа" выступили за полную перезагрузку Кабмина

Народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда считает необходимой замену всего состава Кабинета министров во главе с премьером Денисом Шмыгалем, сообщает Украинская правда.

"Кабмин нуждается в кардинальной перезагрузке. Более того – этот вопрос перезрел. Идеальное время для смены состава было в мае этого года, в перерыве между всплесками пандемии. Время еще терпит, но на проведение ротаций в исполнительной власти его почти не осталось" , – считает нардеп.

По его мнению, в первую очередь нужно менять премьер-министра Шмыгаля.

"Денис Шмигаль был хорошим премьером, но перестал отвечать текущим вызовам. Люди, хорошо знающие нынешнего премьера, говорят, что он трудоголик и живет работой. Это отличное качество для исполнителя.

Но в нашей нынешней ситуации в премьерском кресле должен находиться человек, способный быть качественным коммуникатором, иметь стратегическое видение развития Украины, понимать будущие угрозы для страны и уметь их заранее предотвращать" , – заявил Дунда.

По его мнению, премьер и другие министры должны быть помощниками реализации политики президента, а не просто исполнителями его поручений.

"У этого Кабмина были все шансы спрогнозировать и рост цен на сырье на мировых рынках, и новую волну пандемии коронавируса, и использование РФ всех инструментов для продвижения "Северного потока-2". Предсказывать и подготовиться. А не тушить пожар, когда он уже разгорелся" , – упрекнул правительство Дунда.

В то же время он отметил, что Кабмин "помог хоть как-то пережить коронавирус, локдауны и прочие неприятности".