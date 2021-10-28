Президентские стипендии и армия: повестка Кабмина 28 октября

Кабинет министров соберется на заседание в четверг, 28 октября, чтобы рассмотреть ряд вопросов, среди которых - проект закона о назначении президентской стипендии и изменения в положение о прохождении военной службы в ВСУ иностранцами и лицами без гражданства, сообщает Вести.

Кабмин рассмотрит проекты постановлений:

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению реализации жилищных прав жителей общежитий;

о внесении изменений в некоторые законы Украины о пищевых продуктах и ​​других объектах санитарных мероприятий;

о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о внедрении электронных проверок (е-аудита);

о Национальной программе информатизации;

о делегации Украины для участия в двенадцатой Конференции министров Всемирной торговой организации;

о внесении изменений в список должностей педагогических и научно-педагогических работников;

о внесении изменений в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для предоставления льготного долгосрочного государственного кредита внутренне перемещенным лицам, участникам проведения антитеррористической операции (АТО) и/или участникам проведения операции Объединенных сил (ООС) на приобретение жилья.

В повестке дня ряд распоряжений, в частности: