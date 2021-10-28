Президентские стипендии и армия: повестка Кабмина 28 октября
Кабинет министров соберется на заседание в четверг, 28 октября, чтобы рассмотреть ряд вопросов, среди которых - проект закона о назначении президентской стипендии и изменения в положение о прохождении военной службы в ВСУ иностранцами и лицами без гражданства, сообщает Вести.
Кабмин рассмотрит проекты постановлений:
- о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению реализации жилищных прав жителей общежитий;
- о внесении изменений в некоторые законы Украины о пищевых продуктах и других объектах санитарных мероприятий;
- о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о внедрении электронных проверок (е-аудита);
- о Национальной программе информатизации;
- о делегации Украины для участия в двенадцатой Конференции министров Всемирной торговой организации;
- о внесении изменений в список должностей педагогических и научно-педагогических работников;
- о внесении изменений в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для предоставления льготного долгосрочного государственного кредита внутренне перемещенным лицам, участникам проведения антитеррористической операции (АТО) и/или участникам проведения операции Объединенных сил (ООС) на приобретение жилья.
В повестке дня ряд распоряжений, в частности:
- о перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству аграрной политики и продовольствия на 2021 год;
- об утверждении плана мероприятий по подготовке и празднованию 70-летия со дня рождения Назария Яремчука;
- об утверждении плана мероприятий по подготовке и празднованию 80-летия со дня рождения Богдана Ступки;
- о перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству по реинтеграции временно оккупированных территорий на 2021 год;
- о выделении средств для возмещения расходов, связанных с предоставлением Греческой Республике и Турецкой Республике помощи по ликвидации последствий лесных пожаров;
- о распределении в 2021 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативному влиянию в результате вооруженного конфликта на востоке Украины.