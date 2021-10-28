В Южной Корее заявили, что Ким Чен Ын "сбросил" 20 кг

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын похудел на 20 килограммов, однако у него нет проблем со здоровьем, сообщает Деловая столица.

В Национальной службе разведки Южной Кореи заявили, что ранее вес лидера КНДР составлял около 140 кг.

Спецслужба Южной Кореи обнародовала последние данные, чтобы опровергнуть слухи, что якобы власти Северной Кореи используют двойника Ким Чен Ына на публичных мероприятиях из-за проблем со здоровьем у настоящего лидера страны.

Отмечается, что официальный Сеул использовал искусственный интеллект и другие научные методы исследования здоровья Ким Чен Ына.