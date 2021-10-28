Audi возрождает премиальный бренд из 1930-х годов

Презентация роскошной версии Audi А8 с приставкой Horch запланирована на 29 октября. Машина готовилась к производству более трех лет, сообщает РБК-Украина.

Источники в компании сообщают, что топ-версия седана будет базироваться на нынешнем длиннобазном исполнении версии Audi A8L. Новинку покажут одновременно с рестайлинговой "восьмеркой", а конкурировать она будет с роскошным Mercedes-Maybach S-класса.

Шпионские снимки демонстрируют существенно увеличенную колесную базу издания Horch. Других технических подробностей о новинке пока не сообщается.

Напомним, что немецкая марка Horch была создана в 1904 году и просуществовала по 1942 год. В 1932 году компания Horch объединилась с Audi, DKW и Wanderer в концерн Auto Union AG. Логотип концерна – четыре кольца – ныне используется Audi. Интересно, что права на использование торговой марки Horch находились в собственности Daimler AG до 80-х годов.