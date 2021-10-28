Чиновников из Черноморска подозревают в хищении "ковидных" средств

Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения средств, выделенных на борьбу с пандемией коронавируса, на территории Одесской области, сообщает Интерфакс-Украина.

"Чиновники отдела здравоохранения Черноморского городского совета украли почти половину средств, выделенных на закупку защитных масок в начале пандемии. В частности, бывшая исполняющая обязанности начальника отдела здравоохранения заключила договор с коммерческой структурой на приобретение защитных масок на общую сумму 380 тыс. грн. При этом стоимость указанной продукции завышена почти в полтора раза" , - говорится в сообщении.

По результатам товароведческой экспертизы установлено, что нанесенный государству ущерб составляет более 140 тысяч грн. В рамках уголовного производства, начатого по ч.1 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины, злоумышленницы уведомлены о подозрении.

Обвинительный акт вместе с материалами уголовного производства направлен в суд.