В Минске при участии Путина состоится Госсовет Союзного государства

В следующий четверг, 4 ноября, в Минске состоится первый государственный совет Союзного государства России и Беларуси. Президенты этих стран Владимир Путин и Александр Лукашенко подпишут пакет из 28 союзных программ. ﻿Об этом, ссылаясь на белорусские СМИ, сообщает Страна UA.

Высший Госсовет РФ и Беларуси будет проходить в День народного единства России. Дату проведения мероприятия Александр Лукашенко подтвердил в ходе встречи с генпрокурором России Игорем Красновым.

"Мы в канун очень важного события с Вами встречаемся. 4 ноября мы проведем Госсовет – решительный шаг в нашей интеграции", – заявил Лукашенко.

Отметим, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что проведение Высшего госсосвета Союзного государства будет зависеть от эпидемиологической ситуации.