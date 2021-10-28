Китай выступил против военных контактов между США и Тайванем

Власти Китая 28 октября заявили о своем неприятии военных связей между Вашингтоном и Тайванем после того, как президент Тайваня Цай Инвэнь подтвердила, что на острове есть небольшое количество американских войск, сообщает Радио Свобода.

В интервью телеканалу CNN 28 октября она заявила о небольшом количестве американских войск в учебных целях, добавив, что верит в то, что американские военные будут защищать остров в случае нападения Китая.

Комментарии Цай Инвэнь – первый случай, когда президент Тайваня публично сделал такое признание с тех пор, как последний контингент США покинул Тайвань в 1979 году.

«У нас есть широкий спектр сотрудничества с США с целью повышения нашей обороноспособности» , – сказала в комментарии CNN Цай Инвэнь.

На вопрос, сколько американских военнослужащих развернуто на Тайване, она ответила лишь, что не так много, как люди думают.

Ее комментарии вызвали гневную реакцию в Китае.

"Мы решительно выступаем против любых форм официальных обменов и военных контактов между Соединенными Штатами и Тайванем, выступаем против вмешательства США во внутренние дела Китая и попыток спровоцировать и раздуть неприятные ситуации" , - заявило министерство иностранных дел Китая.

Также в министерстве добавили, что "принцип "единого Китая" является политической основой китайско-американских отношений".

"США не должны недооценивать твердую решимость китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность" , - указали в ведомстве.

Коммунистический Китай, считающий самоуправляющийся Тайвань своей собственной территорией и пообещавший покорить его Пекину, при необходимости – силой, усилил военное давление на остров, в частности из-за неоднократных миссий китайских боевых самолетов в опознавательной зоне ПВО Тайваня.

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