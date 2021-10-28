GM, Ford и VW отчитались о сокращении прибыли

Сразу несколько крупных автопроизводителей — General Motors, Ford и Volkswagen — отчитались о довольно сильном снижении прибыли в третьем квартале. Это связано с продолжающимся дефицитом микрочипов, а также с логистическими проблемами, сообщает Коммерсант.

Чистая прибыль Ford упала в третьем квартале на 23%, до $1,8 млрд, а выручка снизилась на 5%, составив $35,7 млрд. Эти данные содержатся в опубликованной компанией в среду финансовой отчетности. На ключевом рынке Ford — в США — продажи в этот период снизились на 27%. Снижение в целом было несколько смягчено ростом цен на автомобили в условиях довольно высокого спроса и сокращения производства — средний автомобиль Ford был продан в третьем квартале за $51 тыс., что на 13% дороже, чем годом ранее. Акции Ford выросли после публикации отчетности на 7,5%, это связывают в первую очередь с заявлением компании о возобновлении выплаты дивидендов в четвертом квартале — в размере 10 центов на акцию, что в общей сложности составит $400 млн.

О еще более существенном снижении отчитался вчера крупнейший американский автопроизводитель General Motors. Прибыль корпорации в этот период упала на 40%, до $2,4 млрд, а выручка снизилась почти на четверть, до $26,8 млрд. Эти результаты оказались чуть лучше ожиданий аналитиков, тем не менее после публикации отчетности акции GM подешевели на 5%.

В четверг квартальную отчетность представил и германский автопроизводитель Volkswagen. Выручка концерна в этот период снизилась на 4,1%, до €56,9 млрд, а операционная прибыль — на 12%, до €2,8 млрд. При этом компания подтвердила сделанные ранее прогнозы по росту выручки за 2021 год в целом. Акции VW снизились после публикации отчетности на 3,4%.