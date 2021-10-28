Кислород есть во всех больницах Украины: хватит на 1-2 дня

, сообщает Страна UA.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что все больницы Украины обеспечены кислородом. Его запаса хватит на 1-2 дня. Об этом Ляшко заявил в ходе онлайн-брифинга 28 октября.

"Для покрытия потребности в кислороде сейчас привлечено 35 предприятий, производящих кислород. В том числе, 23 предприятия, которые производят медицинский кислород, и 12 – технический", – сказал Ляшко.

По словам главы Минздрава, на сегодня во всех больницах нашей страны кислород есть. В некоторых медицинских учреждениях, по данным Ляшко, спрос на него действительно повышен, однако, "ситуация под контролем" .

Также министр заявил, что запасов кислорода хватает на 1-2 дня, поскольку увеличилась его потребность для лечения пациентов, зараженных штаммом коронавируса "Дельта". Ранее, по данным Ляшко, емкости на две тонны хватало на 7-10 дней, и кислород подвозили раз в неделю. Сейчас этого же объема кислорода хватает на один-два дня.

Также глава Минздрава прокомментировал остановку на техническое обслуживание двух ведущих производителей кислорода – предприятий "Линде Газ Украина" и "Мессер Украина".

По данным Ляшко, один из заводов уже сегодня начинает отпускать кислород в сеть, а работы на втором завершатся 1 ноября. Суммарно эти два предприятия производят 130 тонн кислорода в день.