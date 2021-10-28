Жаворонки или совы: какой режим сна продлевает жизнь

В школы и университеты нужно ходить утром, как, собственно, и в офисы на работу. Так что мир вращается вокруг расписания жаворонков. Поскольку график общества соответствует их графику, неудивительно, что они, как правило, лучше справляются с работой. В конце концов, их сон никак не страдает, сообщает WomanEL.

Однако оказывается, что преимущества на этом не заканчиваются. Жаворонки, как правило, более здоровы и менее склонны к развитию депрессии и шизофрении. Большое исследование, опубликованное в Chronobiology International, показало, что совы не только имеют более высокий риск многих заболеваний, но и на 10% чаще умирают раньше, чем жаворонки.

Но почему это происходит?

Автор исследования Кристен Кнутсон отметила, что, пытаясь соответствовать распорядку большинства, совы могут не высыпаться и есть в неподходящее для своего тела время.

Кроме того, если они активничают в ночное время, они в конечном итоге проводят больше времени в одиночестве. Что может не только само по себе влиять на здоровье и продолжительность жизни, но и предрасполагать человека к наркотикам и алкоголю.

Возможностей заниматься спортом ночью очень мало. Это может привести к нарушению здорового образа жизни. Все это может сказаться на здоровье сов, подвергая их более высокому риску диабета 2 типа и сердечных заболеваний – двух наиболее распространенных причин смерти.

Кнутсон рекомендует совам стараться вести здоровый образ жизни и как можно чаще переходить на более ранний режим сна. Один из способов сделать это – впустить солнечный свет в комнату рано утром, чтобы быстрее проснуться.