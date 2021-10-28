В ГНС рассказали об уклонении застройщиков от налогов

Схему, когда застройщики продают квартиры через физических лиц, уклоняясь от уплаты налога на прибыль предприятий, использует каждый пятый застройщик, пишет Ярослав Винокуров, Экономическая правда.

Об этом в интервью сообщил исполняющий обязанности главы Государственной налоговой службы Евгений Олейников.

"Именно через физических лиц (работают – ред.) – где-то до 20% от общего количества застройщиков. Масштабы потерь бюджета обсчитываются миллиардами гривен. И это достаточно консервативная оценка" , — заявил он.

На сегодняшний день налоговое законодательство предусматривает, что физлицо не должно платить никаких налогов с продажи одного объекта недвижимости в год. С продажи каждого второго и последующего объектов недвижимости нужно платить НДФЛ по сниженной ставке 5%.

Эту схему часто используют застройщики, уменьшая таким образом свои обязательства по налогу на прибыль.

В принятом в первом чтении налоговом законопроекте №5600 ущерб для бюджета от использования этой схемы планируется минимизировать.

Согласно действующей редакции законопроекта, каждый третий и последующие объекты недвижимости, которые продаются в течение одного года, будут облагаться налогом по ставке 18%. Правда, объектом налогообложения депутаты решили указать не всю сумму продаж, а только разницу между стоимостью покупки и продажи объекта недвижимости.

Кроме этого, большинство застройщиков уклоняются от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), используя для этого схему с компаниями по управлению активами.