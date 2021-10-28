Кабмин предлагает внедрить е-аудит: что это значит

Кабинет министров предлагает внедрить электронные проверки - е-аудит. Правительство поддержало соответствующий законопроект, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

Налогоплательщики будут обязаны подавать в налоговую службу экспортируемые из исходной системы учета достоверные данные о наличии и состоянии активов, собственного капитала и обязательств.

Кроме того, они должны будут предоставить изменения в финположении плательщика налогов за отчетный год в виде стандартного аудиторского файла (SAF-T) в течение 60 календарных дней, следующих за последним днем отчетного года.

Для крупных налогоплательщиков обязанность возникает с 1 января 2025 года, для других плательщиков - с 1 января 2027 года.

За непредставление, несвоевременное представление, представление с ошибками предусмотрена ответственность.