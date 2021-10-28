Полиция назвала основные версии убийства активиста в Сумах

Полиция рассматривает несколько предварительных версий убийства в Сумах активиста Правого сектора Александра Иванины. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции.

"Среди мотивов совершения преступления рассматривается версия убийства, совершенного по заказу в связи с деятельностью потерпевшего, и убийство на почве личных неприязненных отношений", — говорится в сообщении.

Напомним, убийство активиста произошло вечером 27 октября.