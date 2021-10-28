Кабмин выделил на борьбу с COVID-19 дополнительные 242 млн грн

Кабинет министров выделил на программу противодействия коронавирусу в Украине дополнительные 242 млн гривен. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в четверг, 28 октября, сообщает Вести.

Шмыгаль отметил, что выделенные средства позволят закупить больше экспресс-тестов, улучшить уровень тестирования, а также завершить реализацию совместного с МБРР проекта по инфраструктуре хранения вакцины.

Также Кабмин выделил финансовую помощь Фонду социального страхования Украины в размере 104,5 млн гривен для страховых выплат 68 семьям медицинских работников, смерть которых наступила в результате инфицирования COVID-19.