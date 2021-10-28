Получателей субсидий будет проверять новый госорган
Получатели субсидий в Украине будут проверяться Национальной социальной сервисной службой (НССС). Сейчас этим занимается Министерство финансов, сообщает УНИАН.
Об этом рассказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная в интервью The Page.
"Такие проверки или верификацию Минфин проводит с 2016 года. Он проверяет субсидиантов в разных госреестрах и если находит какие-то несоответствия, то просит органы соцзащиты разобраться. Статистика показывает, что существенные расхождения выявляются лишь у 7% рекомендаций Минфина относительно результатов таких проверок", - отметила министр.
По ее словам, потенциальные субсидианты знают о том, что их будут проверять, поэтому пытаются заполнять декларации правильно. Она уточнила, что чаще всего в декларациях не указывают данные о покупках в более 50 тысяч гривен.
НССС не будет ходить по квартирам с проверками, ее работу будет максимально авторизовано, обещает Лазебная.
"Критерии для включения в программу получателей субсидий при необходимости будут и в дальнейшем корректироваться, но только после окончания отопительного сезона. Сейчас мы лишь уточняем отдельные моменты, чтобы дать возможность большему количеству людей воспользоваться программой субсидий. Например, человек продал квартиру, которая была единственным жильем, и купил новую. Поэтому мы хотим предусмотреть, чтобы полученный им доход не учитывался при расчете субсидии", - рассказала глава Минсоцполитики.