Получателей субсидий будет проверять новый госорган

Получатели субсидий в Украине будут проверяться Национальной социальной сервисной службой (НССС). Сейчас этим занимается Министерство финансов, сообщает УНИАН.

Об этом рассказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная в интервью The Page.

"Такие проверки или верификацию Минфин проводит с 2016 года. Он проверяет субсидиантов в разных госреестрах и если находит какие-то несоответствия, то просит органы соцзащиты разобраться. Статистика показывает, что существенные расхождения выявляются лишь у 7% рекомендаций Минфина относительно результатов таких проверок" , - отметила министр.

По ее словам, потенциальные субсидианты знают о том, что их будут проверять, поэтому пытаются заполнять декларации правильно. Она уточнила, что чаще всего в декларациях не указывают данные о покупках в более 50 тысяч гривен.

НССС не будет ходить по квартирам с проверками, ее работу будет максимально авторизовано, обещает Лазебная.