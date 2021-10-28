Грыжа пищевода или хиатальная грыжа: симптомы и лечение

Причиной диафрагмальной грыжи бывает повышенная эластичность тканей ограничивающих пищеводное отверстие диафрагмы. Такая эластичность может быть врожденной. Иногда встречается аномалия развития — так называемый «короткий пищевод с грудным желудком», сообщает Dr. Berg.

Но чаще грыжа возникает в течение жизни пациента под воздействием условий, способствующих повышению внутрибрюшного давления: тяжелый физический труд, ожирение, асцит (накопление жидкости в брюшной полости), эндокринные заболевания.

Иногда к грыже пищеводного отверстия диафрагмы приводит беременность. Имеет значение ослабление и истончение связок и соединительной ткани с возрастом.

Симптомы, по которым можно заподозрить грыжу пищеводного отверстия диафрагмы.

Одной из самых распространенных жалоб является изжога (возникает вследствие рефлюкса желудочного содержимого в пищевод). При грыже диафрагмы изжога чаще возникает ночью или после еды. Так же изжога может возникнуть после физической нагрузки, при этом часто сопровождается болью.

Боль при грыже пищеводного отверстия диафрагмы возникает у 40 – 50% пациентов. Боль бывает довольно интенсивной, ощущается загрудинно, имеет жгучий характер и, поэтому, нередко путается пациентами с болью при стенокардии. Боль при грыже пищевода чаще всего связана с наклонами, физической нагрузкой и усиливаются в положении лежа. При перемене положения тела боль часто стихает.

Частым симптомом грыжи пищеводного отверстия диафрагмы является отрыжка.

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