РФ запретила ввоз турецких мандаринов после применения ВСУ "Байрактара"
Начиная с 29 октября Россия приостановит ввоз мандаринов из Турции из-за повышенного уровня пестицидов. Такое решение принял Роспортребнадзор. Об этом, ссылаясь на российские СМИ, сообщает Страна UA.
Это решение было принято спустя два дня после того, как ВСУ применили на Донбассе купленный у Турции беспилотник "Байрактар".
"Москва, таким образом, показывает Эрдогану, что использование его беспилотников на Донбассе влетит в копеечку для самих турков. Тем более, что, помимо мандарин, Турция активно экспортирует в Россию и помидоры, и апельсины, и много чего другого. Так что будет еще где замерить уровень пестицидов после каждого нового удара "Байрактара" на Донбассе", – комментирует Тelegram-канал "Политика Страны".