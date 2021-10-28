РФ запретила ввоз турецких мандаринов после применения ВСУ "Байрактара"

Начиная с 29 октября Россия приостановит ввоз мандаринов из Турции из-за повышенного уровня пестицидов. Такое решение принял Роспортребнадзор. Об этом, ссылаясь на российские СМИ, сообщает Страна UA.

Это решение было принято спустя два дня после того, как ВСУ применили на Донбассе купленный у Турции беспилотник "Байрактар".