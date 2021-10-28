Топ-10 самых популярных б/у автомобилей в Украине

Вопреки значительному росту рынка подержанных автомобилей, их предпочтения из года в год остаются неизменными: только европейские хетчбеки и седаны. Никаких кроссоверов, гибридов и тем более электрокаров, сообщает The Page.

За первые три квартала в Украине было продано 76 тыс. новых автомобилей, в то же время на вторичном рынке количество сделок превысило 355,6 тыс. Это на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Возраст почти половины из них — старше 10 лет. Тем не менее из года в год лидеры «вторички» одни и те же: впереди с солидным отрывом Volkswagen (17,3%), следом Ford и Renault с долей 8,9%. Половина моделей в первой десятке приходится именно на эти бренды.

Volkswagen Passat B6 (2005 — 2010 гг.)

Наибольшим спросом среди украинских автомобилистов пользуются «пассаты» шестого поколения. На вторичном рынке за них просят $6,5 — $8,5 тыс. в зависимости от года выпуска, комплектации и состояния. Чаще всего торгуют седанами с 2-литровым дизельным и 1,8-литровым бензиновым двигателями. Наиболее слабым местом у «пассатов» той поры считаются роботизированные коробки передач, поэтому куда выше котируются версии с классической «механикой». Примерное соотношение — 3:1 в пользу МКП.

Volkswagen Golf VI (2008 — 2010 гг.)

Совсем немного «пассату» проигрывает в народной популярности его младший брат. За хетчбеки, седаны и универсалы шестой генерации просят $6 — $11 тыс. Наиболее востребованными версиями считаются хетчбеки с 2-литровыми атмосферными дизелями и механическими коробками передач.

Skoda Octavia A6 (2004 — 2010 гг.)

И в техническом, и в маркетинговом плане Octavia стоит аккурат посреди Golf и Passat. Она строилась на базе первого, но по габаритам и вместимости ближе ко второму. За «чешский Volkswagen» второго поколения придется выложить от $6,8 — $11 тыс., то есть даже больше, чем просят за Passat такого возраста.

Renault Megane III (1995 — 2002 гг.)

Хотя у украинских обывателей весьма скептическое отношение к французским малолитражкам, это не мешает Megane оставаться одним из лидеров вторичного рынка. Его выбирают за относительно вместительный салон, простоту в ремонте и дешевизну запасных частей. Стоит Megane третьего поколения в среднем $5 — $8,5 тыс.

Ford Focus II (2004 — 2011 гг.)

Всемирный Focus первого и второго поколений довольно долго продавался на нашем рынке, но бестселлером стал только сейчас – в эпоху «евроблях». Предложений – на любой вкус: атмосферные и турбированные, дизельные и бензиновые, с АКП и МКП, 3-дверные хетчбеки, кабриолеты и фургоны, 4-дверные седаны, 5-дверные хетчбеки и универсалы. Абсолютное большинство из них укладываются в ценовую вилку $6 — $9 тыс.

Opel Zafira II (2005 — 2011 гг.)

«Если поставить любой Opel в тихое место, будет слышно, как он ржавеет» — грустно шутят перекупы. Доля шутки в этом есть — сейчас найти «живые» экземпляры Zafira первого поколения в Украине нереально. Другое дело – более удачная в плане коррозионной стойкости вторая генерация. За наиболее востребованные комплектации – с бензиновым мотором и механической коробкой передач – те же самые грустные перекупы просят $6 — $7,5 тыс.

Renault Megane Scenic III (2009 — 2016 гг.)

Ещё один французский завсегдатай рейтинга. Несмотря на платформу Megane и внешнюю схожесть, внутри компактвэн куда оригинальной и вместительней. Scenic третьего поколения обойдётся $5 — $8,5 тыс.

Skoda Fabia III (2007 — 2014 гг.)

Как и Octavia, эта малолитражка всегда пользуется любовью украинцев. Причем независимо от поколения комплектации, типа кузова и места сборки. Сегодня чаще всего на рынке мелькают предложения о продаже третьей генерации Fabia по цене $5 — $8,5 тыс.

Hyundai Sonata VI (2009 — 2015 гг.)

Корейский седан ещё в середине нулевых зарекомендовал себя надежным и неприхотливым, но на вторичном рынке не стал заметным игроком. С одной стороны потому, что его продажи на «первичке» были невысоки. С другой, потому что покупатели не спешили расставаться с «сонатами», предпочитая максимально долго оставлять их в семье в качестве второго-третьего автомобиля. Нынешний бум продиктован массовым наплывом «сонат» из США и особенно Кореи, где они используются в качестве такси и оснащаются высококачественным газобаллонным оборудованием. Стоимость Sonata шестого поколения колеблется от $8,8 до $12 тыс.

Opel Astra G/H/J (1998 — 2015 гг.)

На вторичном рынке примерно одинаковым спросом пользуются сразу три поколения немецкой малолитражки. За последние пять лет из ближнего зарубежья в Украину «астры» завезены в небывалых количествах и всех возможных форм-факторов: хэтчбеки, седаны, универсалы, фургоны. Отсюда и впечатляющий разброс цен — от $5 до $10 тыс.

Отметим, что украинские водители постепенно охладели к дизельным моторам. Если раньше их было минимум половина, то сегодня лишь 34%. Доля автомобилей с газобаллонным оборудованием составляет 9%, с гибридными силовыми установками — 3%, электромобилей — 1%. Наибольшей популярностью пользуются авто с бензиновыми моторами — их выбирают 53% водителей.