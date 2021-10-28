Mercedes показала концептуальный электрофургон Sustaineer

Mercedes-Benz показал концептуальный электрический фургон Sustaineer. В основе модели лежит серийный eSprinter. Машина демонстрирует технологии, которые в будущем помогут делать окружающую среду чище, сообщает РБК-Украина.

Несмотря на узнаваемость концепта, отличительной чертой экстерьера является огромная солнечная панель, которая генерирует до 850 Вт энергии. Однако они не подзаряжают аккумулятор фургона, а обеспечивают функционирование систем кондиционирования воздуха и охлаждения грузового отсека.

У Sustaineer также переосмыслена система отопления. В частности, модель оснащена рулевым колесом с подогревом и ремнем безопасности с подогревом, в который вплетены очень тонкие нагревательные нити. Компания также отметила, что ремень согревает быстрее, чем традиционное сиденье с подогревом.

К обогреву рулевого колеса и ремня безопасности может быть подключена система зонального климат-контроля, которая нагревает только область вокруг водителя. В фургоне также массово используются переработанные материалы.

Обшивка днища кузова изготовлена ​​из переработанного полипропилена и использованных шин, а в перегородке между грузовым отделением и кабиной используются панели из натуральной соломы, которые подлежат вторичной переработке.

Ради улучшения качества воздуха, фургон получил чугунные тормозные диски с керамическим покрытием, которое существенно снижает количество тормозной пыли. Sustaineer также получил цифровые боковые зеркала с увеличенным углом обзора по сравнению с традиционными боковыми зеркалами.