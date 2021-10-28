Врач предупредил об угрозе коллапса медсистемы Украины

Ухудшение ситуации с COVID-19 в Украине может привести к медицинскому коллапсу в регионах. Количество госпитализаций может возрасти до 8 тыс. человек в сутки, поэтому из-за нехватки мест в больницах, будут развертывать мобильные госпитали, сообщает ТСН.

Об этом рассказал главврач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецький.

По его словам, украинские города не готовы к большому наплыву пациентов с коронавирусом.

"Не готов ни один город. Во многих городах будут разворачивать мобильные госпитали для больных COVID-19. Сейчас Львов пытается доделать еще 300-400 коек, а это в определенной степени трудно. В этой ситуации еще неизвестно, как Киев отреагирует, потому что, насколько мне известно, из неофициальной информации, что Александровская больница достаточно заполнена, то есть все "ковидные" места заняты" , — говорит врач.

По его мнению, в больших городах может начаться медицинский коллапс из-за нехватки койкомест, медиков, кислорода и лекарства.