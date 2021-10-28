Средняя зарплата за месяц выросла на 240 гривен

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в сентябре 2021 года составила 14 239 гривен. Это на 242 гривны больше по сравнению с августом (13 997 гривен), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным Государственной службы статистики, за последний год (по сравнению с сентябрем прошлого года) зарплата выросла на 18,7%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла на 6,9%.

Самая высокая начисленная зарплата в сентябре была в Киеве - 20 658 гривен, самая низкая - в Черновицкой области - 10 976 гривен.

По данным статистического ведомства, самая высокая зарплата была в отрасли "Информация и телекоммуникации" - 25 427 гривен, где начисления за год увеличились на 26,6%.

Далее идут "Финансовая и страховая деятельность" - 22 547 гривен (+16,6%), "Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование" - 18 842 гривен (+13,0%), "Профессиональная, научная и техническая деятельность" - 19 514 гривен (+14,2%).