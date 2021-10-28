Авторизоваться в "Дiя" можно не на всех смартфонах

"Дiя" умеет ограничивать доступ к приложению на некоторых смартфонах. Это касается пользователей, имеющих root-права на Android или Jailbreak на iPhone, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник.

По словам Баника, после установки "Дiя", приложение хранит свои данные в системных файлах смартфона, к которым большинство пользователей не имеют доступа.

В то же время если на телефоне Android есть root-права или на iPhone Jailbreak (режим "суперпользователя", то есть когда человек имеет права на доступ к системным файлам смартфона и возможность редактировать их) - "Дiя" проверяет это и блокирует авторизацию, поскольку устройство не является безопасным для использования документов.