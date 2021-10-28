В Германии назревает кадровый кризис

В Германии не хватает около 1,2 млн квалифицированных работников, из-за чего может сильно замедлиться экономическое развитие страны, сообщает Сегодня.

Согласно им, больше всего не хватает кадров среди социальных педагогов (18 300 открытых вакансий), персонала по уходу за больными и нетрудоспособными (17 900 и 16 700 свободных мест), а также инженеров-строителей (15,5 тыс. вакансий), специалистов по сантехнике и отоплению (13 200 вакансий) и водителей грузовиков (6700).

Всего в списке профессий, для которых не хватает работников 15 специальностей.

В связи с этим, средние предприятия пытаются призвать квалифицированных сотрудников из других стран иммигрировать из-за границы для работы в Германии.

"Все больше компаний во всех секторах сейчас не находят ни квалифицированных рабочих, ни стажеров. Это в корне ставит под угрозу конкурентоспособность среднего бизнеса и, следовательно, Германии в целом. Нам нужна целевая иммиграция квалифицированных рабочих" , – сказал федеральный управляющий директор Федеральной ассоциации малых и малых предприятий Маркус Джергер.

Эксперты предупреждают, что ситуацию с кадрами следует исправлять, иначе Германию ждет сценарий Великобритании и закрытие предприятий.