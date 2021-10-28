Рекруты вместо солдат и имитаторы еды: что принял Кабмин

Заседание Кабинета министров 28 октября началось традиционно с двух самых острых тем – коронавируса и отопительного сезона. При этом, не обсуждался самый главный на сегодня вопрос – почему в ковидных стациорнарах закончился кислород, и как решить эту проблему, сообщает Страна UA.

По коронавирусу, как констатировал премьер-министр Денис Шмыгаль, ситуация критическая – все больше регионов в красной зоне, растет заполняемость ковидных стационаров. Но, что поразительно, премьер практически ничего не сказал о проблеме с кислородом, хотя сейчас во многих больницах кислорода попросту нет, и уже гибнут люди.

Между тем, на Кабмине отдельно этот вопрос не обсуждали. Отметили лишь, что правительство делает все, чтобы увеличивать количество коек в ковидных стационарах и поставки кислорода. Но что входит в это "все", и когда решат проблему с кислородом, – непонятно.

Что касается отопительного сезона, то на сегодня к отоплению подключили 70% объектов, и, как сказал Денис Шмыгаль, к началу ноября будет 100%. То есть, тепло подадут во все дома, школы, больницы и детсады только к ноябрю, с явным опозданием.

Хорошая новость в том, что газовщикам запретили в отопительный период отключать от подачи газа коммунальщиков, бюджетную сферу и других потребителей.

Что еще принял Кабмин 28 октября

Сценарий по общежитиям

Кабмин одобрил законопроект, который прописывает нюансы по общежитиям. В прошлые годы в Украине было принято несколько законов, касающихся общежитий. Но, так как до сих пор нет общенациональной программы по передаче общежитий в собственность территориальных общин, возникли новые нюансы. В частности, по объектам, которые находятся в собственности юрлиц.

"Поэтому появилась необходимость в новом законопроекте", – сказано в пояснительной записке.

Уточняется, что в собственность территориальных общин нужно передать 219 общежитий, которые сейчас находятся на балансе разных структур. Для этого нужны будут компенсации из бюджета – порядка 245 млн гривен. Причем, если в предыдущих законах указывалось, что финансирование будет идти из госбюджета, то по новому проекту подключаются также местные бюджеты и "другие источники" .

В какие сроки будет осуществлена передача общежитий местным властям – должны определиться на местах, но, как сказано в новом проекте – не позже 1 января 2027 года. Но проблема может возникнуть на этапе выплат компенсаций собственникам общежитий. Особенно, если финансировать их придется из местных бюджетов – во многих городах на это может попросту не оказаться денег. Попыткой переложить финансирование общежитий на местные бюджеты уже возмутились в Ассоциации городов Украины. Но им посоветовали идти со своими правками в Раду, когда будет рассматриваться проект.

Новые требования по еде

В законодательство по пищевым продуктам готовятся очередные изменения. Кабмин утвердил законопроект, которым вносятся изменения в несколько законов. В частности, о госконтроле за пищевыми продуктами и кормами, о потребительской информации по пищевым продуктам, об основных требованиях к организации производства и другое.

Также в отечественное законодательство хотят имплементировать ряд европейских директив, касающихся пищепрома – о снижении риска заболеваний, о безопасности продуктов и др.

В проекте предлагается ввести понятия "имитационный пищевой продукт" (который производится с заменой ингредиентов), "веганский пищевой продукт" , установить для них соответствующие маркировки, и предусмотреть ответственность для недобросовестных производителей.

Также появится рейтинг соблюдения гигиенических требований общепитом и розницей, который позволит потребителям обходить десятой дорогой "опасные" точки.

Государство будет устанавливать нормы по содержанию в продуктах амортизаторов, добавок, проверять пищевую ценность и утверждения производителей о пользе продукта для здоровья.

Операторы рынка должны будут по требованию потребителя предоставлять данные по мощностям производства. Также будет внедрена программа отслеживания всех этапов производства продукта – от сырья до упаковки.

Пойдет ли украинцам на пользу новая систем, пока неясно. Но вот то, что продукты из-за новых требований могут еще больше подорожать, не подлежит сомнению.

Большая информатизация

Кабмин одобрил законопроект о Национальной программе информатизации. При чем, самой программы пока нет. Прописали только основные подходы к ее созданию и реализации.

Программа будет предусматривать создание системы государственных информационных ресурсов, прописывать процедуры предоставления е-услуг и пр.

Кабмин должен будет назначить руководителя Нацпрограммы, в ведении которого будет бюджет проекта, мониторинг, работы по информатизации.

Будет проводиться отбор разработчиков и исполнителей госпрограммы, также делают акцент на поддержке отечественного производства в сфере информационных технологий.

Перечень заданий и проектов и бюджетное финансирование должна ежегодно утверждать Рада.

То есть, появится еще одна государственная программа с бюджетным финансированием (каким именно, в пояснительной записке не указано), своего рода "Большая информатизация", рассчитанная на годы, под которую исправно станут выделять бюджетные средства. А как их в итоге потратят – вопрос открытый. Эффективность использования средств в деле информатизации отследить еще сложнее, чем на большой стройке. Следовательно, и в карманах чиновников и подрядчиков может осесть немало.

Иностранцы и рекруты в ВСУ

Появились нововведения и в воинской службе. Кабмин одобрил проект указа президента о прохождении воинской службы в ВСУ иностранцами и лицами без гражданства.

Кроме того, прописано, что в "особенный период" для военнослужащих по их желанию действие контракта может продлеваться на сроки от года до 10 лет. Ранее такого пункта не было.

Для рядовых военнослужащих придумали новые звания – вместо солдат и матросов в армии будут рекруты. Далее будут такие звания – мастер-сержант, мастер-старшина, главный мастер-сержант (старшина). Сроки выслуги по младшему сержанту (старшине) – 1 год, сержанту (старшине) – 2 года, старшему сержанту, мастер-сержанту – 3 года.

Проект по городскому транспорту продлят и урежут в финансировании

Кабмин уполномочил главу Минфина Сергея Марченко подписать письмо о внесении изменений в финансовое соглашение по проекту городского транспорта между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

Правительство хочет обратиться в ЕИБ с просьбой пересмотреть сроки программы (а они истекают уже весной 2022 года). Новая дата – до 11 мая 2024 года.

Также будут просить о приостановке финансирования по Харьковскому метрополитену, по которому сейчас идет следствие. В связи с этим, очередной транш уменьшат с 5 млн до 3 млн евро.

Вывозить мусор будут по-новому

Кабмин прописал изменения в правила предоставления услуг по вывозу бытовых отходов.

Так, если придомовая территория не оформлена в собственность жильцов многоквартирного дома, то уборка, вывоз мусора могут быть включены в смету на содержание дома по согласию жильцов и согласованию с органами местного самоуправления (в том числе, по границам придомовой территории).

Если жильцы сами не подпишут договор с исполнителем услуг, будет применяться так называемый публичный договор – то есть, коммунальщики смогут просто публиковать на своих сайтах тексты договоров, и если в течение 30 дней жильцы не поменяют подрядчика (а организовать сбор подписей и выбрать нового исполнителя услуги за такое время в многоэтажках, как правило, нереально), они будут автоматически считаться одобренными.

По другим услугам, в частности, отоплению, такие условия уже прописали. Теперь добавили еще и уборку придомовой территории и вывоз мусора.

В таких типовых договорах будет указан и тариф на вывоз мусора из расчета на куб или тонну отходов. То есть, коммунальщики смогут в прямом смысле слова диктовать жильцам многоэтажек свои условия.

Гоструда займется недрами

Гоструда расширили полномочия. Согласно новому постановлению Кабмина, этот орган будет следить за полнотой изучения месторождений полезных ископаемых, горно-технологическими работами, захоронением вредных веществ, выполнением норм по охране труда и недр при эксплуатации месторождений.

Также на Гоструда возложили обязанности регистрировать декларации соответствия материально-технической базы требованиям по охране труда, аттестовать специалистов, который имеют право проводить технический осмотр машин и механизмов, в том числе, повышенной опасности, принимать участие в работе комиссий по списанию объектов госсобственности.

То есть, ведомство, которое и так стало грозой работодателей, еще больше усилит свои позиции.

Эксперимент для безработных

Госслужба занятости будет работать по новой, "клиентоориентированной", модели. Ее прописал своим постановлением Кабмин. Ожидается, что это позволит более эффективно бороться с безработицей.

Пока запускается экспериментальный проект – работники центров занятости будут более тесно сотрудничать с работодателями, образовательными учреждениями, общественными организациями. Для этого будут выделять специальных сотрудников, которых освободят от других обязанностей.

Услуги бирж труда будут предоставляться в несколько этапов. Первый — прием администратором центра по трудоустройству. Он будет оформлять безработных на учет, оформлять справки, выдавать ваучеры на обучение, помогать готовить резюме, проводить первичную профориентацию и пр.

Второй этап — определение потребностей и возможностей по трудоустройству. На этом этапе люди будут проходить электронное тестирование по профориентации, определяться, готовы ли они к переезду ради новой работы, хотят ли заняться бизнесом.

По итогам всех безработных поделят на категории: те, кто имеет высокие шансы на трудоустройство, средние и низкие шансы. Представителей первых двух категорий направят к карьерному советнику, третьей (у кого шансы найти работу минимальные) – к специальному карьерному советнику.

Третий этап, собственно, консультации по трудоустройству – подбор работы, направление на собеседование, учебу.

Четвертый этап – дополнительные услуги тем, кто имеет низкие шансы найти работу – психологической диагностики, повышение мотивации и самооценки и т.д.

Поможет ли такой эксперимент победить безработицу – вопрос открытый. Ведь для этого нужны не только усилия Госслужбы занятости, но и – главное – рабочие места. А с ними в Украине большие проблемы.

Интеграция переселенцев

Кабмин принял стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц до 2024 года. Основное, на что хотят сделать ставку – создание условий для переселенцев в принимающих территориальных общинах.

Переселенцам хотят дать доступ ко всем административным и социальным услугам, образованию, трудоустройству. По этим пунктам должны появиться соответствующие местные программы.

До 2024 года хотят обеспечить, минимум, 680 семей переселенцев собственным жильем, создать три пункта компактного проживания переселенцев.

Ключевой вопрос – финансирование. А его, кроме госбюджета, хотят повесить и на местные бюджеты. При этом, в плане мероприятий указано, что практически все они будут проводиться в пределах уже существующих бюджетных программ – то есть, дополнительного финансирования, скорее всего, не будет. Что ставит под большой вопрос, в частности, обеспечение жильем переселенцев.

Подписались на сокращение выбросов

Зеленый переход мировой экономики – все ближе к Украине. Кабмин одобрил присоединение нашей страны к Глобальной инициативе по сокращению выбросов метана Glоbаl Меthаnе Рledge.

Украина готова подписаться на сокращение выбросов метана к 2030 году на 30% от уровня 2020 года, снизить потепление на 0,2 градуса к 2050 году.