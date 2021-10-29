У Apple CarPlay и Android Auto появился конкурент

Один из крупнейших производителей смартфонов, китайская компания Oppo, присоединяется к Apple и Android, показав собственную платформу для автомобильных мультимедийных систем, сообщает РБК-Украина.

В Oрро уверены, что в 2022 году эта система будет установлена на 15 миллионов автомобилей. Новую платформу назвали Carlink. Компания рассчитывает, что Carlink станет многофункциональной платформой, объединяющей несколько систем.

Компания заявляет, что Carlink позволит автопроизводителям оснащать свои автомобили цифровыми автомобильными ключами, внедрение которых в наши дни продвигается очень медленно.

Контроль уровня заряда батареи электромобилей, удаленный запуск двигателя, контроль охранной сигнализации – всеми этими функциями можно управлять через фирменные мобильные приложения автопроизводителей. Но в Oppo обещают интегрировать все эти функции даже в смарт-часы.

Китайский производитель телефонов заявляет, что уже сотрудничает с рядом автопроизводителей, чтобы подготовить свою платформу для массового внедрения. Еще неизвестно, планирует ли Carlink выходить за пределы Китая. По итогам прошлого года Oppo занял 5 место в мире по продажам смартфонов. Основные продажи Oppo приходятся на азиатский рынок.