Киев переходит в "красную" зону
Киев с полуночи 1 ноября переходит в "красную" зону эпидемиологической опасности, сообщает Интерфакс-Украина.
"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 01 ноября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории города Киева", - написал министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.