США может прекратить работу посольства в Москве

Посольство США в России может быть вынуждено свести свою работу к выполнению лишь технических функций. Это связано с тем, что Россия внесла ограничения в отношении дипмиссий, сообщает Deutsche Welle.

Об этом на брифинге в среду, 28 октября, заявил официальный представитель Госдепартамента.

По словам чиновника, штат американского посольства в Москве сократился с 1200 человек в начале 2017 года до 120 в настоящий момент. В дипмиссии не хватает сотрудников для выполнения базовых задач, таких как открытие и закрытие ворот, обеспечение безопасности телефонных звонков или управление лифтами.

"Мы столкнемся с ситуацией, не в следующем месяце, но когда-нибудь в следующем году, когда нам будет просто сложно заниматься чем-то помимо присмотра за зданием посольства", – сказал он.

Сокращение штата дипломатической миссии США в Москве связано с указом президента РФ Владимира Путина от 23 апреля, запрещающим, в частности, нанимать россиян и граждан третьих стран дипмиссиям "недружественных" государств, к которым позднее были отнесены США и Чехия.

В связи с этим запретом посольство США объявило, что практически перестанет оказывать консульские услуги, в частности, прекратит выдавать неиммиграционные визы для недипломатов.

В 2017 году Путин распорядился, чтобы американские дипломатические миссии в России сократили количество своих сотрудниковна 755 человек – в ответ на санкции, введенные из-за вмешательства Кремля в президентские выборы в США 2016 года.