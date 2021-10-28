Потепление до +18 и солнце: погода в Украине 29 октября

К концу октября температура воздуха в Украине снова начала подниматься. На Закарпатье она вообще может достигнуть 18°С, если верить синоптикам. Кроме того, дождей снова нигде не прогнозируют, поэтому будет не только теплая, но и солнечная погода﻿.

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В пятницу, 29 октября, во всех южных, большинстве западных, а также в Винницкой областях и в Крыму ожидается около 13-17°С днем. На Закарпатье и вовсе обещают все 16-18°С. В северных, большинстве центральных и в Донецкой областях будет немного прохладнее – 12-14°С. В остальных восточных областях будет еще холоднее – 11-13°С. Ночью практически на всей территории страны ожидается около 4-8°С. На западе – от -2°С до 6°С.

Дождей 29 октября не ожидается, по всей Украине – сухо и ясно с небольшой облачностью. Средняя скорость ветра по стране – 7-14 км/час, на западе местами до 18 км/час. В центральных и северных областях – 4-11 км/час, в центре местами до 14 км/час.

Ночью и утром 29 октября в западных, северных и центральных областях возможен туман, видимость 200-500 м (1 уровень опасности, желтый). Кроме того, в восточных, западных, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Запорожской, Херсонской, Днепропетровской области и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице Украины, Киеве﻿, 29 октября ожидается температура от 8 до 15°С в течении дня, небольшой ветер 4-7 км/час и пасмурная погода с прояснениями.