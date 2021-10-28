В СНБО назвали инициаторов "антивакцинаторской" кампании в Украине

Россия причастна к масштабной кампании против вакцинации в украинском сегменте Интернета﻿. Это показали результаты отчета Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны. Об этом, со ссылкой на пресс-службу СНБО, сообщает Деловая столица.

"Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины провел анализ активности, в частности, Telegram-каналов, по результатам которого обнаружена информационная спецоперация, направленная на максимальное уменьшение уровня вакцинации населения Украины" , — говорится в сообщении.

В отчете указано, как с помощью сети средств массовой коммуникации, в частности, в социальных сетях и мессенджерах, а также Telegram-каналах, курируемых Россией или имеющих непосредственное отношение к ней, распространяются сообщения о якобы негативных последствиях вакцинации.