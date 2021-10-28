Бомбардировщики США отрабатывают удары по кораблям РФ

Американские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики B-1B Lancer отрабатывают нанесение ракетных ударов по кораблям Балтийского и Черноморского флотов РФ, сообщает Европейская правда.

Четыре самолета B-1 в начале октября были направлены из Техаса на базу британских Королевских ВВС в Фэйрфорде. 19 октября два бомбардировщика взлетели для участия в учениях над Балтикой и Черным морем в рамках 12-часового полета.

Two B-1B Lancers deployed at RAF Fairford, executed a counter maritime mission in the Black Sea region alongside European allies & partners.

The B-1 provides @HQUSAFEAFAF and NATO advanced options to support a wide range of air, land, & sea ops. https://t.co/JEmPMvdAmD pic.twitter.com/nTwPtdEdop — U.S. Air Force (@usairforce) October 22, 2021

Самолеты сначала отправились на восток и над Северным морем дозаправились благодаря как минимум одному самолету-заправщику KC-135 ВВС США, а затем направились на юг к Черному морю.

Там их сопровождали истребители Польши и Румынии, а также контингент канадских военно-воздушных сил, находящийся в Румынии в рамках Миссии воздушной полиции НАТО. В военное время бомбардировщикам может потребоваться сопровождение для защиты от российских истребителей.

В 2017 году B-1 стал первым типом самолетов, модифицированным ВВС США для несения новой противокорабельной ракеты большой дальности (LRASM) с дальностью полета около 480 км. Каждый бомбардировщик B-1 может нести 24 ракеты.

"Два B-1 могут выпустить по Балтийскому флоту 48 ракет LRASM. Этого может быть вполне достаточно, чтобы потопить весь флот за одно мероприятие и устранить главную угрозу кораблям США и их союзников в регионе" , – пишет Forbes.

В ходе боевого вылета 19 октября два бомбардировщика пролетели через международное воздушное пространство над Черным морем. По крайней мере один турецкий KC-135 вылетел для дозаправки бомбардировщиков, прежде чем они направились обратно в Фэйрфорд.

В это время пара истребителей Су-30 ВМФ России, базировавшаяся в оккупированном Крыму, поднялась на перехват. Истребители летели рядом с американскими самолетами, пока те заправлялись в воздухе.