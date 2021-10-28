Россию обвинили в ведении газовой войны

Евросоюз обвинил российскую компанию "Газпром" в политическом давлении на Молдову, оказавшуюся в затруднительном положении из-за нехватки газа, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после переговоров с молдавским премьер-министром Наталией Гаврилицей.

"Газ – это продаваемый и покупаемый товар, он не должен быть геополитическим оружием" , – сказал дипломат.

Боррель подчеркнул, что ЕС готов помочь Молдове в этом отопительном сезоне, чтобы страна вышла из кризиса. Он упомянул о выделении 60 млн. евро в качестве бюджетной поддержки Молдове.

Российская компания "Газпром", согласно источникам издания Financial Times, предлагала Молдове дешевый газ в обмен на ослабление интеграции с ЕС.

Россия хотела, чтобы молдавское правительство отложило согласованные с Брюсселем реформы энергетического рынка, предполагающие либерализацию газовых рынков и усиление конкуренции.