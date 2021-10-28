Экс-министр рассказал о трудностях отопительного сезона 2021/22

По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, в Украине есть необходимый запас газа для поддержания наступившего отопительного сезона. Заявление премьер-министра прокомментировал экс-глава Минсоцполитики Павел Розенко, сообщает Украина 24.

"Я думаю, что Шмыгаль (лучше - ред.) рассказал бы, сколько сегодня детских садов, больниц и объектов социальной сферы, в принципе без тепла сидят. Потому что перед тем как обещать не отключать тепло, надо хотя бы его включить" , — отметил экс-министр.

Павел Розенко сообщил, что сегодня предприятия не смогут через "ProZorro" найти предложения на покупку газа по 17 гривень за кубометр.

"Я вам скажу, что на сегодня в НАК "Нафтогаз" накопилось около 3000 проектов контрактов с предприятий, которые предоставляют услуги, в том числе детской садикам, в том числе бюджетным учреждениям. По состоянию на вчера было подписано 220 контрактов из 3000 тысяч. Сегодня включают отопление на свой страх и риск, под неизвестно какие цены на газ, потому что на сегодня бюджетным учреждениям заключить контракт на то, что мы слышим от власти, на 17 грн (за 1 кубометр газа - ред.), нереально. Потому что есть система "ProZorro", а там просто нет предложений по 17 грн, и "Нафтогаз" не дает по 17 грн, а дает 35-40 грн. Вот сегодня цена на газ для бюджетных учреждений, для больниц, детских садов и тому подобное" , — подчеркнул Розенко.

Экс-министр отметил, что и НАК "Нафтогаз" рассчитывает на то, что газ покупать будут по 35-40 грн, и разница будет компенсирована органами местной власти.

"А как" Нафтогаз " хочет решать этот вопрос? А так - вы заключаете с ними контракт по 35 - 40 грн, а местные органы власти вам компенсируют. Из каких бюджетов? Нам здесь рассказывают о средствах для децентрализации, а какое отношения средства децентрализации имеют к государственным обязательствам цены на газ? Извините, то, что НАК "Нафтогаз", имея 2,5 млрд долларов, не закачал год назад газ по 150-200 долларов - это вина местных властей? Кто должен заплатить за эту безответственность "Нафтогаза", местные органы власти? Так может, разделем ответственность за абсолютно бесхозяйственность и за абсолютное отсутствие ощущения стратегического видения рынка газа?" , — сказал Павел Розенко.

Напомним, в Украине правительство запретило прекращать процесс отопления на весь период отопительного сезона. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина 28 октября.

"До конца отопительного сезона запрещено отключать подачу газа теплоснабжающим компаниям, школам, больницам и другим объектам социальной инфраструктуры. Это означает, что в отопительный сезон вся страна будет с теплом" , — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам премьера, Украина имеет достаточно ресурсов для поддержания подачи тепла весь отопительный сезон.