Частные ТЭС импортировали в 6 раз больше угля, чем государственные

Частные тепловые электростанции в октябре импортировали 186 тыс. т угля, что более чем в 6 раз больше государственные ТЭС, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"В этом месяце "Центрэнерго" импортировало 30,1 тыс. тонн угля. На сегодняшний день общий объем импорта за октябрь угля составляет 216,5 тыс. тонн" , -рассказали в Министерстве энергетики.

В ноябре "Минэнерго" ожидает рост импорта угля 2,5 раза до 562 тыс. тонн. Основной объем ожидается на частные ТЭС.

Всего, по данным "Минэнерго", с начала октября на государственные ТЭС поступило лишь 258 тыс. тонн угля, в то время как на частные - 1,1 млн тонн.