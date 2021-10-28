"Нафтогаз" выиграл тендер на продажу газа Молдове
НАК "Нафтогаз Украины" выиграла тендер на поставку Молдове 500 тысяч кубометров газа, сообщает Деловая столица.
"Нафтогаз" выиграл тендер на поставку газа государственной молдавской компании Energocom. Объем — 500 тысяч кубометров. Период поставки: 29 октября", — заявили в компании.
13 октября Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы объявила режим повышенной готовности в газовом секторе.
Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица анонсировала объявление в стране чрезвычайного положения в области энергетики.
НАК "Нафтогаз" подписал с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставках 700 млн кубов газа в случае необходимости.
27 октября стало известно, что Украина предоставила Молдове обещанный объем газа.
Молдова также подписала контракт о закупке газа с польской PGNiG на фоне отсутствия договоренностей с "Газпромом". 27 октября польская компания выиграла второй тендер на поставку газа.