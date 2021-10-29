ГНС оценила налоговые "скрутки" в Украине

Объемы налоговых "скруток" по налогу на добавленную стоимость, которые пытаются реализовать в Украине, достигают 1,5-2 млрд грн в месяц, пишет Ярослав Винокуров, Экономическая правда.

Об этом в интервью сообщил исполняющий обязанности главы ГНС Евгений Олейников.

"В среднем в состоянии остановки, когда это даже не обжалуется, остается от 1,5 до максимум 2 миллиардов гривен НДС - это то, что даже налогоплательщики не оспаривают, но это то, что пытались реализовать" , - заявил Олейников.

По его расчетам, ежемесячно ГНС останавливает налоговые накладные 10-16 тысяч налогоплательщиков. Из них 55-60% регистрируются по результатам поданных налогоплательщиками дополнительных документов, подтверждающих подлинность сделок.

"И уже остальное – это то, где у нас действительно возникают вопросы. Речь идет в общей сложности до 7-8% компаний от общего количества плательщиков НДС. Могу сказать, что и этого хватает и хватало раньше для того, чтобы масштабы этого уклонения были более чем ощутимы" , — добавил глава налоговой.

Он заявил, что эффективность работы налоговой по противодействию "скруткам" — лучшая "за последние 10 лет". К такому выводу Олейников пришел, анализируя соотношение поступлений от НДС и конечного потребления.