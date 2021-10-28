Хакеру, создавшему фейковую "Дію", предложили стажировку в Минцифре

Задержанному разработчику фейковой "Дії" предложили стажировку в Министерстве цифровой трансформации, однако это все равно не освободит его от уголовной ответственности, сообщает Деловая столица.

По словам заместителя главы МВД Егения Енина, киберполиция быстро нашла хакера-самоучку, создавшего фейковую "Дію".

"Также быстро мы познакомили его с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Молодому человеку предложили искупить свою вину и постажироваться в министерстве" , — отметил Енин.

Он уточнил, что парню все равно придется нести ответственность за подделку документов.