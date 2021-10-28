В ОПУ готовят визит Зеленского в Лондон

Заместитель главы ОПУ Роман Машовец обсудил с британским послом в Украине Мелиндой Симмонс подготовку визита украинского президента Владимира Зеленского в Великобританию, сообщает Деловая столица.

В ходе встречи основное внимание уделялось безопасному, оборонному и военно-техническому направлениям.

В ОПУ отметили положительную динамику реализации договоренностей, которые были достигнуты в октябре прошлого года во время визита Зеленского в Великобританию. В том числе о британской помощи Украине по реализации проектов по модернизации украинских ВМС.

Стороны также затронули ситуацию на Донбассе. Дипломат подтвердила неизменность британской поддержки Украины в противостоянии с Россией.

О подготовке визита Зеленского в Великобританию ранее сообщил украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко.