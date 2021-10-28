В Харькове случилось еще одно смертельное ДТП с "Инфинити"

На проспекте Гагарина в Харькове второй раз за неделю произошло смертельное ДТП – вечером 28 октября автомобиль Infiniti сбил насмерть пешехода, сообщает Украинская правда.

ДТП произошло примерно в 18:00. Погибшей женщине около 70 лет. Водитель на месте работает следственно-оперативная группа.

Харьковские каналы сообщают, что девушка на Infiniti сбила переходящую дорогу женщину, а та от удара улетела под колеса Ланоса, водитель которого не успел среагировать и переехал тело.

Отмечается, что авария произошла в 100 метрах от резонансного ДТП с другой "Инфинити" несколько дней назад.