В полиции рассказали, как ездить в туман

По информации Укргидрометцентра, завтра, 29 октября, на западе, севере и в центре страны будут наблюдаться туманы, видимость может быть сниженным до 300-500 метров, сообщает 24 Канал.

В полиции дали несколько советов, как обезопасить себя на дороге во время такого явления.

В туманную погоду полиция советует

Водителям:

дополнительно включить противотуманные фонари (если они предусмотрены конструкцией транспортного средства);

отказаться от рискованных маневров;

уменьшить скорость движения транспортного средства;

соблюдать безопасную дистанцию между автомобилями;

если возникла необходимость остановиться, снижать скорость постепенно;

при остановке обязательно включать аварийную световую сигнализацию;

отказаться от громкой музыки в салоне транспортного средства и соблюдать тишину, чтобы лучше слышать звуки другого авто.

Пешеходам:

выделить себя на дороге с помощью световозвращающих элементов;

переходя дорогу, быть внимательными и не отвлекаться на гаджеты.