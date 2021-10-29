В полиции рассказали, как ездить в туман
По информации Укргидрометцентра, завтра, 29 октября, на западе, севере и в центре страны будут наблюдаться туманы, видимость может быть сниженным до 300-500 метров, сообщает 24 Канал.
В полиции дали несколько советов, как обезопасить себя на дороге во время такого явления.
В туманную погоду полиция советует
Водителям:
- дополнительно включить противотуманные фонари (если они предусмотрены конструкцией транспортного средства);
- отказаться от рискованных маневров;
- уменьшить скорость движения транспортного средства;
- соблюдать безопасную дистанцию между автомобилями;
- если возникла необходимость остановиться, снижать скорость постепенно;
- при остановке обязательно включать аварийную световую сигнализацию;
- отказаться от громкой музыки в салоне транспортного средства и соблюдать тишину, чтобы лучше слышать звуки другого авто.
Пешеходам:
- выделить себя на дороге с помощью световозвращающих элементов;
- переходя дорогу, быть внимательными и не отвлекаться на гаджеты.
"Призываем всех участников дорожного движения быть очень внимательными, осторожными и неукоснительно соблюдать ПДД", – сказано в сообщении полиции.