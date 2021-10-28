Mastercard запустила в Украине платежный сервис для бизнеса и физлиц

Mastercard в сотрудничестве с компаниями iPay.ua и 4эк запускает в Украине универсальный платежный сервис "Жабка". Он позволит удобно и безопасно оплачивать товары и услуги в любой социальной сети или мессенджере, а также – формировать ссылку для платежей и отправлять квитанции, сообщает UBR.

Мобильное приложение "Жабка" уже доступно для скачивания на AppStore и Google Play.

Особенности сервиса:

для использования нужны только смартфон и оцифрованная карта Mastercard в Apple Pay или Google Pay;

перевод средств в любом чате: Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram Direct, LinkedIn и др., работает со всеми банками;

сервис не хранит данные платежных карт, обеспечивая безопасность транзакций;

мобильное приложение "Жабка" – бесплатное;

комиссия за перевод, независимо от его суммы, составляет 3 грн; максимальная сумма одного перевода – 25 тыс. грн.

"Жабка" — универсальный способ оплаты и перевода средств онлайн как для бизнеса, так и для частных лиц.

"Он позволяет предпринимателям в считанные минуты превратить смартфон в виртуальный POS-терминал и формировать счета за покупки в любом чате, где непосредственно происходит общение с клиентом" ,– сказал директор по развитию коммерции Mastercard в Украине и Молдове Валерий Новиков.

Таким образом, предпринимателю нужно один раз в мобильном приложении указать данные компании – название магазина, ИНН или код ЕГРПОУ, IBAN для зачисления средств. Для формирования счета необходимо переключиться в любом мессенджере на клавиатуру "Жабка", ввести сумму покупки и подтвердить операцию. Сервис автоматически сформирует ссылку на оплату.

Клиент же в свою очередь просто переходит по ссылке и рассчитывается с помощью Apple Pay, Google Pay или же вводит номер банковской карты вручную. Для оплаты ему не нужно устанавливать приложение.

Комиссия за прием безналичных платежей для бизнеса составляет 2,7% от суммы покупки.

Пользователи сервиса также могут переводить средства с карты на карту. Для этого не нужно переходить в другое приложение или дополнительно настраивать сервис.